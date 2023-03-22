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22 Mart 2023 Çarşamba 23:07:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 23:07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Kimseye faydası olmayacak

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Lefkoşa Büyükelçisi Julie D. Fisher'i kabul etti. Fisher'a, Rumların silahlanmasından duydukları rahatsızlığı ilettiklerini belirten Tatar, "Rumların silahlanmasının bölgede kimseye faydası olmayacak" dedi.

Tatar ile Fisher arasında Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fisher'in göreve yeni gelmesi sebebiyle temaslar yaptığını ve bu kapsamda bir araya geldiklerini ifade etti.

Fisher'e, Rumların silahlanmasından duydukları rahatsızlığı ilettiklerini belirten Tatar, şunları kaydetti:

"ABD'nin silah ambargosunu kaldırılmasıyla GKRY'nin silahlanması, Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak olumsuz bir gelişme. Rumların silahlanmasının bölgede kimseye faydası olmayacak. Bu görüşlerimizi yetkililere iletmesi için Fisher'e aktardım."

Tatar, Rumlar ile resmi müzakerelerin başlaması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescilinin KKTC'nin ön şartı olduğunu Fisher'e anlattıklarını kaydetti.

Görüşmede Doğu Akdeniz'deki dengelerin değiştiğini, Kıbrıs'ta iki taraf arasındaki eşitliğin ve Türkiye'nin garantör ülke olarak duruşunun değişen dengeler ışığında büyük önem arz ettiğini dile getirdiklerini aktaran Tatar, kendi siyasetlerine destek istediklerini söyledi.

Tatar, BM Güvenlik Konseyi kararlarının geçmişte kaldığını, o zamandan bu zamana köprünün altından çok sular aktığını ve Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk tarafına verilen ancak tutulmayan sözleri, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının görüşü dahi sorulmadan AB'ye alınmasını da görüşmede detayları ile Büyükelçi Fisher'e ilettiklerini vurguladı.

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie D. Fisher ise gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin yapıcı ve iyi geçtiğini belirtti.

Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren Kıbrıslı Türkler ile ilgili taziye ve dayanışma duygularını Tatar'a ilettiğini belirten Fisher, "Kıbrıslı gençlerin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi gerçekten bir trajedi. Amerikalıların da Kıbrıslılar kadar bu acıyı derinden hissettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fisher, görüşmede BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında, Kıbrıs müzakerelerinin iki kesimli, iki taraflı siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde yeniden başlamasına yönelik ABD'nin destek taahhüt ve kararlılığının devam ettiğini Tatar'a ilettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : tatar türkiye abd kıbrıs

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