"Türk dünyasının, Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya devam edeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar...



Biz Kıbrıs Türkleri çok mücadele verdik. İngiliz sömürge döneminde bizleri azınlık haline getirmeye çalıştılar. Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu

Rum yönetiminin halkıma uyguladığı insanlık dışı izolasyon, artarak devam etmektedir

Berrak Anadolu suyu Kuzey Kıbrıs ile buluştu. Buradan Sayın Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum

Türk dünyasının, Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya, (Türk Devletleri Teşkilatı'yla) sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz