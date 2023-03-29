KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi gerçekleştiği belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar" açıklamasında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi. Saldırının ardından konuya dair açıklama yapan Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar" dedi.
Tatar; "Sahte Cumhurbaşkanı konferans vermesin" diyerek her türlü dalavereyi yaptılar. Bir üniversitede yapacağım konuşmayı bile hazmedemeyen zihniyetle Kıbrıs'ta bir anlaşmaya ulaşmak hiç kolay değildir, olmayacaktır da herhalde" dedi.
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