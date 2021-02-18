Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz

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18 Şubat 2021 Perşembe 08:13:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 08:13:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar rest çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz

Kaynak: AA

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Rum yönetimi lideri Anastasiadis'e tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Dayatmaları 5+1 Kıbrıs toplantısını dinamitlemeye yöneliktir.' diye konuştu. Tatar, ayrıca 'Unutulmamalıdır ki bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından da desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli Kıbrıs ile bölgenin yararına olabilecek en gerçekçi çözüm modelidir.' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'in yakın zamanda gerçekleşmesi öngörülen Kıbrıs konulu gayrıresmi 5+1 toplantısına yönelik "BM parametreleri değişmemeli, Türk tarafının kapalı Maraş'ın tamamen açılmasına yönelik planlamaları sona ermeli ve Doğu Akdeniz'deki Türk faaliyetleri sonlandırılmalı" şeklindeki dayatmalarına tepki gösterdi.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis'in Kıbrıs meselesi, Kapalı Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına yazılı yanıt verdi.

Gözlerin Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gelecek haftalarda, garantör ülkelerin de katılımlarıyla gerçekleşmesi beklenen gayrıresmi 5+1 toplantısına çevrildiğini belirten Tatar, Rum tarafının tahrik ve kabul edilemez taleplerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini vurguladı.

Tatar, Anastasiadis'in gayrıresmi 5+1 toplantısına yönelik "BM parametreleri değişmemeli, Türk tarafının kapalı Maraş'ın tamamen açılmasına yönelik planlamaları sona ermeli ve Doğu Akdeniz'deki Türk faaliyetleri sonlandırılmalı" şeklinde dayatmalarda bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Anastasiadis'in bu dayatmalarda bulunması ve bunları şart olarak ileri sürmesi, Kıbrıs'ta statükonun devam etmesi anlamını içerirken yapılması beklenen gayrıresmi 5+1 toplantısını da dinamitlemeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs konusunda yıllardır gündemde olan BM parametrelerinin bugüne kadar sonuç vermediğini, söz konusu parametrelerle bir anlaşmaya ulaşılamayacağının ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Mevcut parametrelerde ısrar etmek ise çözümsüzlüğe oynamaktır. Türk tarafının belirlediği ve uygulamaya koyduğu kapalı Maraş açılımı devam etmektedir. Bu konuda Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz. Doğu Akdeniz'de devam etmekte olan Türk faaliyetleri de KKTC ile Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yöneliktir. Bu nedenle Rum tarafının tek başına Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına sahip çıkmasına, KKTC ile Türkiye'nin haklarını ayaklar altında çiğnemesine asla müsaade edilmeyecektir."

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in de "federasyon zemini dışında bir çözümün olamayacağı" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Tatar, görüşlerinin, eşit haklara sahip, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli olduğunu vurguladı.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Rum uzlaşmazlığı nedeniyle çöken Crans Montana görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuyla ilgili yeni görüşlerin de masaya gelebileceğini belirttiğini anımsatarak, "Egemen iki eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli de yeni görüş ve yeni bir yol olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş olup, gayri resmi 5+1 toplantısında da masaya getirilecek ve bundan da geri adım atılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Rum tarafından beklentilerinin "köhnemiş ve çağdışı zihniyet ile dayatma ve kabul edilemez şartlarından vazgeçmesi ve diyalog yolunun açılmasına yardımcı olması" olduğunu aktaran Tatar, "Unutulmamalıdır ki bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından da desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli Kıbrıs ile bölgenin yararına olabilecek en gerçekçi çözüm modelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ERSİN TATAR KKTC Anastasiadis
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