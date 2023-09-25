VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 zehir taciri yakalandı
Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti
Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
25 Eylül 2023 Pazartesi 11:08:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 11:08:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirterek, "Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta KKTC vatandaşları ile bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarını ve öz vatanlarından asla kopmadıklarını belirtti.

Gelecek kuşakların KKTC ile bağlarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların son bulması, zulüm niteliğindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin bağımsızlığının kabul görmesi ve tanınması gerektiğini söylediğini aktararak, "Verilen bu destek, tüm dünyada haklı davamızın duyurulması ve kabul görmesi bakımından önemlidir." dedi.

Farklı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların önemine de işaret eden Tatar, "KKTC, artık bir gerçektir, Kıbrıs Türkünün geleceği için bağımsız bir şekilde yaşayabileceği bir vatan toprağıdır, hepimizin öz vatanıdır." diye konuştu.

Tatar, New York'taki temaslarına da değinerek, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin dünyada yer bulabilmesi için Kıbrıs'ta yapılan ayrımdan mutlak suretle vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor." diyen Tatar, bu şekilde oluşacak bir işbirliği sonucunda tüm bölgenin istikrardan yarar sağlayabileceğini söyledi.

"İLERİDE BİR ANTLAŞMA OLACAKSA, O ANTLAŞMANIN BİR TARAFI DA KKTC OLACAKTIR"

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlattığını kaydeden Tatar, hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

Tatar, ancak özgür irade ile yapılacak bir görüşme sonrasında bir antlaşma olabileceğini vurgulayarak, "İleride bir antlaşma olacaksa, o antlaşmanın bir tarafı da KKTC olacaktır." ifadesini kullandı.

Etiketler : kktc ersin tatar recep tayyip erdoğan kıbrıs türkleri
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Senfonik konser

Senfonik konser
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX