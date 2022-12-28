KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti ve Türk dünyasının bir parçası

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti ve Türk dünyasının bir parçası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çalışma yemeğinde konuştu.

Tatar, KKTC'nin Türkiye'ye yalnızca 40 mil uzakta olduğunu; iletişim çağında ziyaretler, ticari ilişkiler ve kültürel faaliyetlerle iki ülkenin çok yakınlaştığını dile getirdi.

KKTC'nin içinde bulunduğu koşullarda Türkiye ile ilişkilerinin geliştiğini aktaran Tatar, TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında yakın ilişkiler olmasının bir umut kaynağı olduğunun altını çizdi.

Tatar, KKTC'de yeni bir siyaset yürüttüklerini vurgulayarak bu kapsamda egemen, eşit ve iki devletin işbirliğinde bir anlaşma olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesilede KKTC'ye desteğinin sürdüğünü ifade eden Tatar, 20 Eylül 2022'de New York'taki toplantıda Erdoğan'ın KKTC'ye uygulanan ambargo ve tecrit gibi engellemelerin sonlandırılmasına dair çağrısına değindi.

Tatar, Erdoğan'ın KKTC'nin devlet olarak tanınma zamanının geldiğine dair ifadelerini hatırlatarak bunun uluslararası toplumda yankı bulduğunu belirtti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci statüsüyle üye olduğunu kaydeden Tatar, aşama aşama KKTC'nin siyasi zemininin güçlendiği ifade etti.

KKTC'NİN EKONOMİK GELİŞİMİ



Tatar, ekonominin geliştirilmesine dair şunları kaydetti:

"Siyasi zemin üzerinde ekonomik faaliyetler sürdürülebilir hale getirilmelidir. O yüzden daha fazla işbirliği gerekiyor. Başta turizm, öğrenci akışı, tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü, yeni organize sanayi bölgeleriyle sanayi alanında üretim yetkinliğimizi ve kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bilişim alanında çeşitli farklı gelişmelerle üniversitelerde ve onlara bağlı teknopark gibi bölgelerde yazılım gibi teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar yapılmalı. Bütün bunlar bizim potansiyel gücümüz."

Tecrübe, imkanlar ve finansmana erişim noktasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğinden bahseden Tatar, iki ülke arasındaki bağın güçlendirilmesi noktasında iş insanlarının işbirliği yapması ve ortaklık kurması gerektiğini söyledi.

Tatar, siyasi zemin üzerine inşa edilecek ekonomik gelişmelerin Kıbrıs'ın milli davasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

"KKTC, TÜRK DÜNYASININ BİR PARÇASI"



Türk dünyası ile KKTC arasındaki bağa işaret eden Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti ve Türk dünyasının bir parçası." dedi.

Tatar, ülkesine yönelik ambargolar ve haksızlıklar devam etse de KKTC'nin devlet olarak tanınması konusunun zaman içerisinde sağlanabileceğini belirtti.

144 farklı ülkeden öğrencinin KKTC'de eğitim gördüğünü ifade eden Tatar, 100 farklı ülkeyle ticaret yaptıklarına ve bir o kadar ülkeden turisti ağırladıklarını dile getirdi.

"AB İLE İLİŞKİLERDE DİYALOĞA VE İLETİŞİME AÇIĞIZ"



Tatar, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde diyaloğa açık olduklarını ifade ederek "AB ile ilişkilerde diyaloğa ve iletişime açığız ancak bunun devam etmesi için KKTC'nin egemenliğinin kabul edilmesi gerek." diye konuştu.

KKTC'nin ticaretinin önemli bir bölümünün Türkiye'den, özellikle Mersin Limanı üzerinden gerçekleştiğini belirten Tatar, "KKTC'de Türk lirası kullanılıyor ancak zaman zaman faizlerden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor. Türkiye'de verilen imkanların KKTC'ye de yansıtılması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, Türkiye ile Türk lirasıyla ticaretin geliştirilmesi yönünde maliye bakanlığı döneminde girişimlerde bulunduğunu anımsatarak "Türk lirasıyla ticaret yapılmasına dair 6 Aralık'ta karar alındı ancak sürecin değerlendirilmesi ve kabul görmesi zaman alabilir." diye konuştu.

Toplantıda Tatar'ın yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Eş-Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası KKTC Tarafı Eş-Başkanı Omaç Cin ve EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de konuşma yaptı.