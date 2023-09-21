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"Tamamen hayal ürünü"
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21 Eylül 2023 Perşembe 11:42:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 11:42:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs sorununun 1974'te başladığını iddia eden Rum lidere tepki gösterdi: Tamamen hayal ürünü

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in Kıbrıs sorunun 1974'te başladığı yönündeki iddialarının "hayal ürünü" olduğunu kaydetti. Tatar, "Kıbrıs sorunu 1963'ten beri sürüyor, 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin çektiği acıları ve yaşadığı göçlerden söz etmiyor. Bu durumda da onun samimiyetini sorguluyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, GKRY Başkanı Hristodulidis'in New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki "Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında başka bir temel yoktur ve hiçbir zaman da olmayacaktır" ifadelerini KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) değerlendirdi.

Tatar, Rum lider Hristodulidis'in Kıbrıs sorununun 1974'te başladığını ifade etmesine tepki göstererek, "Bu gerçeği yansıtmıyor, Kıbrıs sorunu 1963'ten beri sürüyor. 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin çektiği acıları ve yaşadığı göçlerden söz etmiyor. Bu durumda da onun samimiyetini sorguluyorum." dedi.

Rum liderin kamuoyu yaratmaya çalıştığını belirten Tatar, şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan Kıbrıs'ta eşitlik temelinde varlığımızı sürdürmektir. Yıllarca federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmeler tüketilmiştir, bütün dünya bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuruldaki tarihi konuşmasında bunu ifade etti. Hristodulidis'in çözüm önerisi hâlâ federal temelde iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon ama sayın Erdoğan da ona cevabını verdi. Federal temelde bir anlaşma olamayacağını bütün dünya öğrenmiş bulunmaktadır."

Tatar, Erdoğan'ın Genel Kurul'da uluslararası kamuoyuna KKTC'nin tanınması çağrısının tarihi olduğunu belirterek, Erdoğan'ın KKTC halkının BM'deki sesi olduğunu vurguladı.

"Sürdürülebilir bir anlaşma iki devletin işbirliği ile olacak"

Rum liderinin açıklamalarının "hayal ürünü" olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını yok edecek anlayışın devam ettiğini belirtti.

Hristodulidis'in açıklamalarının samimiyete uymayan bir politika aracı olduğunu ifade eden Tatar, "Bu ilişkiler saygı çerçevesinde yürütülecekse mutlaka KKTC gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa mutlak suretle iki devletin işbirliği ile olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolar ve izolasyonların halen haksız şekilde KKTC toplumunun üzerinde olduğuna dikkati çekerek, Hristodulidis'in açıklamalarını, KKTC'nin ekonomik gelişimini engellemek için yaptığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Türk Ajansı Kıbrıs KKTC Cumhurbaşkanı KKTC Kıbrıs Sorunu GKRY Başkanı Hristodulidis
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