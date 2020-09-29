29 Eylül 2020 Salı 22:44:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 22:46:00
KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız
KKTC Başbakanı Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez
Ayrıntılar geliyor
- KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız
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