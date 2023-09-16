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16 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00

Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişinin yaşadığını bildirdi.

IFRC, Fas'taki depremin bulgularına ilişkin yeni rapor yayımladı.

Depremin merkez üssünün 50 kilometre yakınlarında yaklaşık 380 bin kişi, sarsıntılardan etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Fas'ta 1900 yılından bugüne büyüklüğü 5 ve üzeri 9 deprem yaşandı. Bu sarsıntı 2004'ten sonra en yıkıcı deprem oldu.

Etiketler : fas deprem kızılhaç
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