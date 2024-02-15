Kızıldeniz'de Husiler'e ait füze imha edildi

CENTCOM, bir gemisavar seyir füzesinin imha edildiğini, diğerinin ise denize düştüğünü belirtti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "13 Şubat saat yaklaşık 14.35'te, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, Yemen'in İran destekli Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinden Kızıldeniz'deki gemilere fırlatılmak üzere hazırlanan gemisavar seyir füzesine karşı başarılı bir saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca, yaklaşık 21.20'de, Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze fırlatıldı. ABD Donanma gemileri füzeyi takip etti ancak füzenin herhangi bir geminin yakınına düşmesi öngörülmediği için herhangi bir eylemde bulunmadı.

Bölgedeki gemilerden herhangi bir hasar ya da yaralanma haberi gelmemiştir" denildi.