VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor: Bir gemi daha füzelerin hedefi oldu
Ürdün'den İsrail çıkışı: Yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
Gezeravcı uzayda 13 bilimsel deney yapacak
İsrailli aşırı sağcı bakana dökülen kan yetmedi: Gazze'de işgal devam etmeli
AB üyesi ülkeden kritik açıklama! "Bizim için Türkiye aday ülkedir"
16 Ocak 2024 Salı 17:45:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 17:45:00

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor: Bir gemi daha füzelerin hedefi oldu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kızıldeniz'de Malta bandıralı yük gemisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından gemide küçük çaplı hasar meydana geldi.

Kızıldeniz'de Malta bandralı Yunanistan'a ait dökme yük gemisine füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, gemi küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar devam ediyor. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Yemen'in kuzeybatısında Yunanistan'a ait Malta bandralı Zografia isimli dökme yük gemisinin füzeyle vurulduğunu açıkladı. Olayda yaralanma olmazken, gemide küçük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yunanistan kaynaklarından yapılan açıklamada ise 24 mürettebatın bulunduğu geminin Vietnam'dan İsrail'e doğru yola çıktığı ancak yük taşımadığı ifade edildi. Saldırının ardından yük gemisinin rotasını değiştirdiği öğrenildi.

Dün Kızıldeniz'de Yemen'in Aden kenti açıklarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait bir yük gemisinin füzeyle vurulduğu açıklanmış, geminin ambar kısmında yangın çıktığı ancak rotasına devam ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki eylemlerinden küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti.

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'de devam eden saldırılara karşılık Yemen'de Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti.

Etiketler : Kızıldeniz saldırısı yük gemisi hasar Malta bayraklı gemi
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX