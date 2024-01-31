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31 Ocak 2024 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 10:29:00

Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi vuruldu

Kaynak: AA

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD donanmasına ait bir savaş gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Husi güçlerinin ABD donanmasına düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribini "uygun deniz füzeleri" ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ülkemize yönelik saldırıya katılan tüm Amerikan ve İngiliz savaş gemilerinin güçlerimizin hedef bankası içinde olduğunu ve ülkemizin, halkımızın ve milletimizin meşru savunma hakkı kapsamında hedef alınacağını teyit etmektedir." dedi.

Yemen halkının Filistin davasına ilişkin tutumuna dikkati çeken Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırı duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait veya bağlantılı gemilerin, işgal altındaki Filistin limanlarına gidişini veya seyrüseferini engellemeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd savaş gemisi kızıldeniz husiler
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