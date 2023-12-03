03 Aralık 2023 Pazar 20:17:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 20:17:00
Kızıldeniz'de ABD gemisine saldırı
Kızıldeniz'de ABD gemisine saldırı düzenlendi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de 1 Amerikan savaş gemisinin ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığı açıklandı.
Kızıldeniz'de ABD gemisine saldırı düzenlendi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de 1 Amerikan savaş gemisinin ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığı açıklandı.
Detaylar geliyor...
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