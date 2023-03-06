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06 Mart 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 16:30:00

Kız öğrencileri zehirleyenler 'idamla' yargılanacak

Kaynak: AA

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İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, birçok kentte kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin tespit edilecek faillerin "idamla" yargılanacağını belirtti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Ejei, ülke genelinde endişeye yol açan kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda yaşanan zehirlenme vakalarına dair açıklamalarda bulundu.

Ejei, "Bu iş, 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarma' suçlarından biridir. Bu işin failleri tespit edilip yakalandığında, hiç şüphe olmadan kanunda yer alan 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarma' suçunu işlemekten yargılanacaklardır." dedi.

İranlı yetkili, fail ve işbirlikçilerinin ivedilikle kanunda yer alan en ağır cezaya çarptırılmalarını özellikle takip edeceklerini vurguladı.

İran Ceza Kanunu'nun 286. maddesi uyarınca "yeryüzünde bozgunculuk çıkarma" suçunu işleyenler idamla yargılanıyor.

İran lideri Ali Hamaney, bugünkü açıklamasında, zehirlenme vakalarına ilişkin yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatını vermişti.

İRAN'DA KIZ OKULLARINDAKİ ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal ve Bahtiyari, Elburz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde yaklaşık 100 günde, 1000'i aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, olayın ardında, kadınların başını çektiği Mahsa Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içerisindeki bazı radikal gruplar bulunuyor.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayın ardında halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların bulunduğunu öne sürüyor.

Etiketler : iran kız öğrenci zehirlenme idam

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