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25 Eylül 2022 Pazar 13:10:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 13:10:00

Kıtaya imzamızı attık: Umudumuz Türkiye

Kaynak: İHA

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Türkiye kazan-kazan ilişkisi bağlamında Afrika kaynaklarının Afrikalıların yararına kullanılması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde iş birlikleri ve ortaklıklar gerçekleştiriyor. Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, “Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması. Afrika'nın büyük bir sanayi ülkesine dönüşmesi ve Afrika halkına yardım edilmesi için” dedi.

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türkiye'nin Afrika açılımını ve ülkesinin Türkiye'den beklentilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olmasından dolayı teşekkür eden Guandong, Türkiye'nin barışa destek olarak aynı zamanda orduya askeri üniforma sağladığını belirtti.

Askeri açıdan iş birliğinin başlangıç olduğunun altını çizen Guandong, yeni iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı. Guandong, Türkiye'nin en iyi mühendislik şirketlerine sahip olduğunu söyleyerek, "Altyapımızı geliştirmemize yardımcı olacak bir stratejimiz var. Demiryolları açısından, yollar açısından. Ayrıca çok fazla vahşi yaşamımız var, ancak altyapımız az, bunun için az otelimiz var. Türkiye'nin otelcilik sektöründe Güney Sudan'a yardım etmesi bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerdeki öğrencilerimize burs verilmesi de bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne de değinen Guandong, "Rusya ve Ukrayna'yı dünyaya gıda tedarik etmeye ikna etmek günümüz dünyasında muazzam önemli bir rol" dedi.

"KAZAN-KAZAN İSTİYORUZ"

Guandong, Afrika'nın geleceğin kıtası olduğunu belirterek, "Afrika, kültürel topraklar açısından, hayvansal üretim açısından ve tüm bunlar açısından dünyanın mineral açısından yararlanabileceği doğal kaynaktır. Bugün tüm dünya, geleceği olan tek kıta olarak Afrika'ya bakıyor. Avrupa ve Asya'da sanayileşmiş bir toplum olmasına rağmen yine de Afrika'dan gelen hammaddelere ihtiyaçları vardır. Ama Afrikalı olarak olaylara farklı bakıyoruz, kazan-kazan istiyoruz" diye konuştu.

"AFRİKALILAR OLARAK KENDİ ARAMIZDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZDE DURMAK İSTİYORUZ"

Şu anda Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'na sahip olduklarını söyleyen Guandong, "Afrikalılar olarak kendi aramızdaki iş birliğimizde durmak istiyoruz. Ondan sonra dünyanın diğer bölgeleriyle iş birliği yapabiliriz. Türkiye hükümetinden de memnunuz. Bu Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'ni geliştirmemizde bize yardım edeceklerine söz verdiler" açıklamasında bulundu.

"UMUDUMUZ, TÜRKİYE GİBİ BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK ÜLKELERİN OLMASI"

Afrika'nın dünyanın en eski kıtası olduğunu hatırlatan Guandong, "Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması. Afrika'nın büyük bir sanayi ülkesine ulaşması, Afrika halkına yardım edilmesi için" açıklamasında bulundu.

Etiketler : güney sudan türkiye afrika
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