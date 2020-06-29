İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı

Aksam.com.tr'nin Express.co.uk'tan aktardığı habere göre, Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr tarafından yapılan açıklamada, ABD ve diğer hükümetlerin siyasi ve askeri yetkilileri de dahil olmak üzere General Süleymani'nin öldürülmesine karışan 36 kişinin belirlendiği açıklandı.

El-Kasi Mehr, "Bu terör saldırısında parmağı olan ABD’li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi" açıklamasında bulundu.

Tahran savcısı, "Verilen yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e bildirildi" ifadesini kullandı.

"TRUMP LİSTENİN BAŞINDA"

El-Kasi Mehr, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor ve başkanlık süresi sona erdikten sonra bile adli takip kararı devam edecek" ifadelerini kullandı.