İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı
İran, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olan Trump ve diğer şahıslar hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e de bildirildi.
Aksam.com.tr'nin Express.co.uk'tan aktardığı habere göre, Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr tarafından yapılan açıklamada, ABD ve diğer hükümetlerin siyasi ve askeri yetkilileri de dahil olmak üzere General Süleymani'nin öldürülmesine karışan 36 kişinin belirlendiği açıklandı.
El-Kasi Mehr, "Bu terör saldırısında parmağı olan ABD’li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi" açıklamasında bulundu.
Tahran savcısı, "Verilen yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e bildirildi" ifadesini kullandı.
"TRUMP LİSTENİN BAŞINDA"
El-Kasi Mehr, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor ve başkanlık süresi sona erdikten sonra bile adli takip kararı devam edecek" ifadelerini kullandı.
- Kovid-19 nedeniyle Filistin'in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı
- İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı
- Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
- Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
- Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
- İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti