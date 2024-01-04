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04 Ocak 2024 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 19:14:00

Kirman saldırısında 84 kişi hayatını kaybetmişti: Terör örgütü DEAŞ üstlendi

Kaynak: İHA

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İran'ın Kirman eyaletinde 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenirken, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi. İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : iran saldırı kirman saldırısı deaş saldırısı
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