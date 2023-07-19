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19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:25:00

Kırım'da poligonda çıkan yangın nedeniyle 4 köyde 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Kaynak: AA

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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, poligonda çıkan yangın nedeniyle 4 köyde 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kırım'ın sözde valisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kirov bölgesindeki poligonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını kaydetti.

Yangında can kaybı olmadığı bilgisini paylaşan Aksenov, yangın nedeniyle Tavrida otoyolunun kapatıldığını belirtti.

Rus medyasının yerel yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, yangın nedeniyle Kriniçki, Ayvazovskoye, Abrikosovka ve Privetnoye köylerindeki 2 bin 225 kişi başka bölgelere tahliye edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında poligondaki yangının mühimmat deposunda çıktığı iddia ediliyor.

UKRAYNA: BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da poligonda çıkan yangınla ilgili, "İşgal altındaki Kırım'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Budanov, sosyal paylaşım hesabından poligonda çıkan yangınla ilgili görüntü paylaşarak, "Düşman, hasarın boyutunu ve kayıpların sayısını gizliyor." değerlendirmesine yer verdi. Budanov, operasyonun istihbarat başkanlığı ve Ukrayna ordusunun ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

Etiketler : KIRIM YANGIN POLİGON
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