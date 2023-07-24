Kırım'da mühimmat deposu İHA'yla vuruldu
Kaynak: AA
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi.
Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.
Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.
Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.
- Kırım'da mühimmat deposu İHA'yla vuruldu
- Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi
- Lukaşenko: Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar
- Rodos'taki orman yangını devam ediyor
- Rusya: Odessa'da terör eylemleri hazırlanan tesisleri vurduk
- Dünyanın istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi