Kırım'da mühimmat deposu İHA'yla vuruldu

Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.

Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.