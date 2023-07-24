VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda yükseldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sadık Ahmet için anma mesajı
Borsa haftaya rekorla başladı
"Türk yapımlarına ilgi çok fazla"
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:30:00

Kırım'da mühimmat deposu İHA'yla vuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi.

Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.

Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.

Etiketler : kırım rusya ukrayna
Nazara karşı boncuklu önlem

Nazara karşı boncuklu önlem
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Sulu kutlama

Sulu kutlama
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX