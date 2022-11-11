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11 Kasım 2022 Cuma 20:02:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 20:02:00

Kırgızistan'ın eski Dışişleri Bakanı Kazakbayev Ankara büyükelçisi oldu

Kaynak: AA

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Kırgızistan'ın eski Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Ankara büyükelçisi olarak atandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, eski Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'i Kırgızistan'ın Türkiye Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.

Kazakbayev Ekim 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Ruslan Kazakbayev, 2005-2008 yılları arasında da ülkesinin İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine atanmıştı.

Etiketler : Kırgızistan Basın Merkezi Ankara Büyükelçisi
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