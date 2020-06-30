Kırgızistan'da seçim barajı yüzde 7'ye düşürüldü
Kaynak: AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, siyasi partilerin parlamentoya girme şartlarını yeniden düzenleyen "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Kanunu"ndaki değişiklikleri imzaladı.
Seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören söz konusu kanun, Meclis'te 18 Haziran'da kabul edilmişti.
Kırgızistan'da 5 yılda bir yapılan parlamento seçimleri 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.
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