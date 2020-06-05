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05 Haziran 2020 Cuma 20:07:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 20:07:00

Kırgızistan'da 15 kar leoparı tespit edildi

Kaynak: AA

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İklim değişikliği, Orta ve Güney Asya dağlarının yüksek kesimlerinde yaşayan kar leoparlarının yaşam alanlarının daralmasına yol açıyor. Kırgızistan'daki Ala Dağlar'da, 15 yetişkin kar leoparı görüntülendi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP), 5 Ağustos Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, küresel ısınmanın biyoçeşitliliği azaltan etkilerine dikkat çekildi.

Raporda, Kar Leoparı Vakfının Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada, başkent Bişkek'i çevreleyen Ala Dağlar'da, harekete duyarlı kızıl ötesi kameraların, bazıları şehre 40 kilometre kadar yakın mesafede 15 kar leoparı görüntülediği belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DEĞİŞEN YAŞAM ŞARTLARININ SONUCU

İklim değişikliğinin, Orta ve Güney Asya dağlarının yüksek kesimlerinde yaşayan kar leoparlarının barınma alanlarını daralttığı vurgulanan raporda, 2070 yılına gelindiğinde bu tür habitatların üçte iki oranında azalmasının beklendiği anlatıldı.

Leoparların yerleşimlerin bu denli yakınına gelmesinin, iklim değişikliği ve değişen yaşam şartlarının sonucu olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS GİBİ HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKMA RİSKİ ARTABİLİR

Vahşi kedilerin insan yerleşimlerine yakınlaşmasının besicilerle ve hayvan sürüleriyle karşılaşmaları artıracağı ve muhtemel çatışmalar yaratacağına işaret edilen raporda, bunun hayvan sürülerine yönelik saldırı tehdidinin yanı sıra leoparların öldürülmesine ve yasa dışı hayvan ticaretine yol açabileceği belirtildi.

Raporda vahşi hayvanlarla insanlar arasındaki yakınlaşmanın koronavirüs gibi hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların ortaya çıkma riskini artırdığını belirtildi.

Kar leoparı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) tehlike altındaki hayvan türleri listesinde "kırılgan" kategorisindeki türler arasında sayılıyor. Dünya üzerinde 10 binden az yetişkin kar leoparının yaşadığı ve sayılarının 2040 yılına gelindiğinde yüzde 10 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

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