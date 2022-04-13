Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları çatıştı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin açıklamasına göre, iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışma, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesi Selkan yerleşim biriminde yaşandı.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesine girerek ihlalde bulunan Tacikistan sınır muhafız askerlerinin başlattığı çatışmada, Kırgızistan'ın Dostuk köyü havan toplarının hedefi oldu ve her iki taraftan da birer asker yaralandı.

Çatışma, iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durduruldu.

Taraflar arasında müzakereler sürüyor.