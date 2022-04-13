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13 Nisan 2022 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 09:45:00

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları çatıştı

Kaynak: AA

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Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyon yükseldi. İki ülke sınır muhafız askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin açıklamasına göre, iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışma, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesi Selkan yerleşim biriminde yaşandı.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesine girerek ihlalde bulunan Tacikistan sınır muhafız askerlerinin başlattığı çatışmada, Kırgızistan'ın Dostuk köyü havan toplarının hedefi oldu ve her iki taraftan da birer asker yaralandı.

Çatışma, iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durduruldu.

Taraflar arasında müzakereler sürüyor.

Etiketler : Milli Güvenlik Devlet Komitesi Tacikistan Leylek ilçesi Selkan
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