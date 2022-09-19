Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı
Kaynak: AA
Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği bildirildi.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağlık kurumlarına 13 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 59'a çıktığı belirtildi.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki çatışmada 25 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki ülkenin milli muhafız birlikleri çatışmıştı.
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