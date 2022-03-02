02 Mart 2022 Çarşamba 22:25:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 22:29:00
Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu
Kaynak: AA
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakını vuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
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