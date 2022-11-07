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07 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00

Kiev'de tahliye gündemde

Kaynak: BBC

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in tahliyesi gündemde. Şehir sakinlerinin tamamen elektrik kesintisi olması durumunda şehri terk etmeye hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

Rusya ülkenin hayati önemdeki altyapı tesislerini hedef alırken, milyonlarca Ukraynalı'ya son haftalarda aralıklarla elektrik ve su verilemedi.

Yapılan değerlendirmelere göre ülkedeki enerji altyapısını oluşturan tesislerin yüzde 40'ı ya zarar gördü ya da saldırılarda yok edildi.

Enerji dağıtımındaki baskıyı azaltmak ve onarıma imkan vermek için planlı kesintiler uygulanıyor.

Ukrayna televizyonuna konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Rusya'yı 'soykırım ve terörizmle' suçlayan Kliçko, şehrin karanlığa gömülmesi halinde su ve kanalizasyon sistemlerinin de duracağı uyarısını yaptı.

Vitali Kliçko, Rusya lideri Putin'i suçlayarak "Bizi öldürmek istiyor. Donmamızı ve topraklarımızı ele geçirebilmek için kaçmak zorunda kalmamızı istiyor" dedi.

Kliçko, kent yetkililerinin ışıkları açık tutmak ve su akışını sağlamak için 'her şeyi' yaptıklarını da söyledi.

51 yaşındaki belediye başkanı, olası kötü senaryonun yaşanması halinde, üç milyon şehir sakininin akrabalarına gitmek için hazırlıklı olması gerektiğini de kaydetti.

Kiev'de kış ayı sıcaklık ortalamaları sıfır derecenin altında kaydediliyor.

Cenevre Sözleşmesine göre, saldıran konumundaki devletlerin, sivillerin zarar göreceği hedefleri vurmaktan kaçınması gerekiyor.

Etiketler : Kliçko Ukrayna Şehir sakinleri
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