Kiev halkı, Türk Büyükelçiliğine karanfil bıraktı
Kaynak: İHA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önüne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.
Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor.
Ukrayna halkı, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği önüne gelerek depremde hayatını kaybedenleri unutmadı.
"Geçmiş olsun Türkiye" yazılı kağıtları elçilik binası önüne koyan Ukraynalılar, büyükelçilik binasının önüne karanfil bıraktı.
Ukraynalı çocuklar ise, küçük oyunları büyükelçilik binasının önüne bırakarak Türkiye'deki çocuklara sevgilerini gönderdi.
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