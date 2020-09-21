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21 Eylül 2020 Pazartesi 17:24:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 17:39:00

Kıbrıs'taki niyetleri bir kez daha ifşa oldu! İşte Sakelaropulu'nun planı

Kaynak: DHA

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Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu yine çizgiyi aştı. Geçtiğimiz günlerde Meis Adasına giderek bir provakasyona imza atan Sakelaropulu bu defa da Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye yönelik haddini aşan açıklamalarda bulundu. Ziyarette Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti.

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha belli etti.

DHA'da yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslarını sürdürdüyor. Sakelaropulu, Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım." açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sakelaropulu, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini belirtti.

YUNAN CUMHURBAŞKANI YİNE ÇİZGİYİ AŞTI

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi "yasadışı eylemde" bulunmakla suçladı. Sakelaropulu, ziyaretinin "Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik" olduğunu söyledi.

HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU

Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın "işgal atında" (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm’inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

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