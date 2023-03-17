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17 Mart 2023 Cuma 00:54:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 00:54:00

KKTC'nin TDT'deki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti

Kaynak: AA

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GKRY, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan'a ileteceği ve Budapeşte'den izahat isteyeceği kaydedildi.

Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Gotsis, KKTC'nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs'ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte'ye aktarıldığını vurguladı.

Macaristan'dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına , AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel'de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı.

Öte yandan, KKTC'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu.

GKRY'de yayın yapan ANT1 kanalı, konuyla ilgili haberinde, "Ersin Tatar, bu sabah Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte, sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi." ifadelerini kullandı.

Rum kesiminde yayın yapan bir çok gazete de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın zirve toplantısında yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken, zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında, KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile tanınması gerektiğini dile getirmesini sayfalarına taşıdı.

Etiketler : KKTC Rum basını TDT

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