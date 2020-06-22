  • BIST
    115190
  • Dolar
    6,8464
  • Euro
    7,7084
  • Altın
    386,2380
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
ABD'de aşırı sıcak ve orman yangını alarmı
Trump'tan, seçimlerde uzaktan oylama ihtimaline 'çağımızın skandalı olacak' nitelemesi
Kerkük'teki Araplar, kentte sözde bayraklarını asan PKK'ya tepki gösterdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu
AFAD'dan olası felaketlere karşı sel simülasyonu
Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın! Valilikten açıklama geldi
Suudi Arabistan, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun testi pozitif çıktı
Korkak Miçotakis ateşle oynuyor! AB'ye Türkiye için küstah yaptırım daveti
UCM: Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik
Dışişleri'nden Avusturya Başbakanı Kurz'un sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına tepki
Avrupa borsaları Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi ile düşüşle kapandı
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
ABD heyetinden Libya'da çatışmaların durması ve müzakereye dönüş çağrısı
Bakan Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı
Rekor uyuşturucu davasında sanıklara ceza yağdı!
Meksika'da polislere silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü
Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası, Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı!
22 Haziran 2020 Pazartesi 23:52:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 23:52:00

Kerkük'teki Araplar, kentte sözde bayraklarını asan PKK'ya tepki gösterdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ın Kerkük kentindeki Arap Meclisi, terör örgütü PKK'nın bazı semt ve köprülerde sözde bayrağını asması ve Türkmen mezarlığına saldırmasına tepki gösterdi.

Kerkük'teki Arap Meclisi yayınladığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın kentte sözde bayrağını asarken Irak bayrağını yırtmasının ülkenin egemenliğine yapılan bir hakaret olduğunu bildirdi.

Açıklamada bu tür uluslararası terör örgütlerinin Irak'ta varlık göstermesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bu tür terör örgütlerinin kentteki varlığına karşı koymamasının endişe verici olduğu aktarılan açıklamada, Kerkük'ün istikrarı, güvenliği ve huzurunu bozacak hiçbir tarafa müsade edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK, 19 Haziran'da Irak'ın Kerkük kentindeki bazı köprülerde sözde bayraklarını asmış ve Türkmen Şehitler Mezarlığına saldırmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER