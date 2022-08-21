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21 Ağustos 2022 Pazar 00:28:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 00:30:00

Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

Kaynak: AA

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Irak güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün batısındaki Hemrin dağlarında varlık göstermeye başlayan DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde Salahaddin kenti idari sorumlusu Abu Meryem el Kahtani'nin de bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Etiketler : Irak DEAŞ Terör Örgütü
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