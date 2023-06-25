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Kerkük'te 3 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
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25 Haziran 2023 Pazar 23:22:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 23:22:00

Kerkük'te 3 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın 3 üyesi öldürüldü.

Kerkük Operasyonlar Komutan Yardımcısı Nebil İsa, düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ üyesi teröristlerin önce kentin güneyindeki Türkalan köyüne, daha sonra Kerkük kent merkezine sızmayı planladıkları yönünde istihbarat bilgisi aldıklarını belirtti.

Türkalan köyü yakınında başlattıkları geniş çaplı operasyon sırasında teröristler ile aralarında çatışma çıktığını belirten İsa, çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiğini, 3 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

İsa, teröristlerin kent merkezine sızarak bayramda kanlı eylem yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Operasyonların devam edeceği bilgisini veren İsa, bayramda da kent içi ve dışında sıkı güvenlik önlemleri alınacağını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Etiketler : deaş kerkük ırak
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