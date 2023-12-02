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Kenya'da şiddetli sel felaketi: Ölü sayısı 142!
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02 Aralık 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 16:30:00

Kenya'da şiddetli sel felaketi: Ölü sayısı 142!

Kaynak: IHA

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Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye ulaştı.

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye ulaştı.

Afrika ülkesi Kenya, Kasım ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybının 142'ye yükseldiği bildirildi. Selden 37 bölgenin etkilendiği, 460 binden fazla kişinin ise evini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki Tana Nehri'nin taştığı, 6 bin 500 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtildi. Yağışların ülkenin güney kesimlerinde devam etmesinin, kuzey kesimlerinde ise şiddetinin azalmasının beklendiği vurgulandı.

SOMALİ'DE 100 CAN KAYBI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise komşu Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı, yaklaşık 750 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Yıkıcı yağmurlar ve seller devam ederken, ülke bir felaketin ortasında" ifadeleri kullanıldı. Selden en çok Güney Batı, Galmudug, Puntland, Hirshabelle, Jubaland ve Benadir bölgelerinin etkilendiği kaydedildi. Sel felaketinin milyonlarca Somalilinin açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleye devam ettiği bir dönemde meydana geldiği aktarıldı. 7,6 milyon insanın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için 2,6 milyar dolardan fazla bütçe oluşturulmasını hedefleyen 2023 Somali İnsani Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 42'sinin (1 milyar dolar) finanse edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yardım kuruluşları ek kaynak olmadan mevcut ve yeni ihtiyaçları karşılayamaz" uyarısında bulunuldu.

Etiketler : sel felaketi Kenya ölümler
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