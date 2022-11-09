Kenya'da pilotlar grevlerini sonlandırdı

KALPA Başkanı Murithi Nyaga tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah itibarıyla grevlerinin bittiği bilgisini paylaşarak tüm pilotların işlerine dönmesi çağrısı yaptı.

Grev nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi mahsur kaldı, Kenya Hava Yolları günlük 2,4 milyon dolar zarara uğradı.

Nyaga açıklamasında, grev nedeniyle mahsur kalan yolculardan özür diledi.

Yıllık ortalama 4 milyon yolcu taşıyan Kenya Havayolları, 35'i Afrika'da olmak üzere, 42 noktaya uçuyor.

5 Kasım'da greve gitmişti

Afrika'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Kenya Hava Yollarında çalışan pilotların bağlı olduğu KALPA, çalışma şartlarında iyileştirme talepleri karşılanmayınca 5 Kasım'da greve gitmişti.

Hükümet, ekonomik açıdan zor durumdaki ülkenin, grevle bir tür ekonomik sabotaja maruz kaldığını belirtmişti.

Grev nedeniyle onlarca uçuş iptal olmuş, binlerce kişi havalimanlarında mahsur kalmıştı.

Kenya'da pilotların başlattığı grev, mahkeme kararıyla dün iptal edilmiş ve pilotların 9 Kasım itibarıyla işlerine koşulsuz dönmelerine hükmedilmişti.