VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den BMGK'da skandal karar: Filistin'in BM'ye tam üyeliği veto edildi
IMF Başkanı: Küresel ekonomideki büyümeye rağmen endişelenecek çok şey var
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak
Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine "hayır" diyecek
Olaf Scholz'tan Türkiye mesajı: Önemli bir stratejik ortak
18 Nisan 2024 Perşembe 23:06:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 23:06:00

Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.

Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.

Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Etiketler : KENYA HELİKOPTER KAZASI GENELKURMAY BAŞKANI Francis Ogolla
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX