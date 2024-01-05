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05 Ocak 2024 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 16:45:00

Kenya tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırdı

Kaynak: AA

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Kenya, ülkeye girişte vize muafiyetinin başladığını duyurdu.

Ulusal basındaki habere göre, Kenya Göç İdaresi Genel Sekreteri Julius Bitok, vizesiz giriş yapan ilk yolcuların Jomo Kenyatta Havalimanı'na indiği bilgisini paylaştı.

Bitok, ziyaretçilerin Elektronik Seyahat İzni (ETA) sistemini kullanarak Kenya'ya giriş yaptığını ve bu yolla vize almalarına gerek kalmadığını ifade etti.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ETA başvurusunun olduğu bilgisini paylaşan Bitok, 2 binden fazla başvurunun onaylandığını duyurdu.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığı kazanmalarının 60'ıncı yılı dolayısıyla 12 Aralık'ta düzenlenen törende 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldıracaklarını duyurmuştu.

Kenya, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırmasıyla 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Etiketler : kenya vize muafiyet
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