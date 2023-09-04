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04 Eylül 2023 Pazartesi 21:20:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 21:20:00

Kenya tüm ülkeler için vizeyi kaldırmayı planlıyor

Kaynak: AA

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin birkaç ay içinde tüm ülkelere vize muafiyeti tanımayı planladığını duyurdu.

The Star gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi'de yapılan Afrika İklim Zirvesi'nde konuşan Ruto, Kenya'nın insanlığın ilk yerleşim yerlerine ev sahipliği yaptığına işaret ederek, burayı ziyaret edenlerden vize istemenin doğru olmayacağını söyledi.

Ruto, ülkesinin tüm insanlığın evi olduğunu belirterek, "Birkaç ay içinde, tüm vizeleri kaldırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana çok sayıda ülkeyle vizeyi kaldıran Ruto, daha önce tüm Afrikalılara vize muafiyeti vereceğini açıklamıştı.

Afrika Birliği ile Kenya hükümeti ortaklığında gerçekleştirilen "Afrika ve dünya için yeşil büyümeyi ve iklim finansmanı çözümlerini desteklemek" temalı zirve, Nairobi'deki Kenyatta Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. 3 gün sürecek zirve, aralıkta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi müzakere ve ön hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Zirveye Afrikalı devlet başkanları, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber, ABD'nin İklim Özel Başkanlık Elçisi John Kerry'nin yanı sıra birçok uluslararası kuruluş katılım sağlıyor.

Zirvenin sonunda Afrika'nın yeşil enerjiye geçişi planını içeren Nairobi Deklarasyonu'nun yayımlanması planlanıyor.

Etiketler : kenya william ruto vize
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