Kazakistan'dan Adnan Menderes adımı

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07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:00:00

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes adı verildi

Kaynak: AA

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Kazakistan'ın güneyindeki Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes'in adı verildi.

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'daki 30 numaralı sokak artık merhum Başbakan Adnan Menderes'in ismini taşıyacak.

Adnan Menderes Sokağı'nın açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkistan Eyaleti Valisi Ömirzak Şükeyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Şükeyev, törende yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke olan Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştiğini söyledi.

Türkistan'da adı yaşatılacak Adnan Menderes'in geçen yüzyılın ortalarında Türkiye'ye göç eden Kazakların hayatında önemli rol oynadığını anımsatan Şükeyev, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkistan'ın bir sokağına Adnan Menderes'in isminin verilmesi talimatını vermişti. Böylece yasalara uygun bir çalışma yürüterek bugün bu sokağın açılışına hep birlikte tanık oluyoruz." diye konuştu.

Türkistan'ın tüm Tük devletlerinin manevi merkezi olduğuna işaret eden Şükeyev, "Türkistan'da böyle bir sokağın açılması oldukça doğaldır. Bu girişimin Kazak-Türk dostluğunu daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise gösterilen saygıdan dolayı Kazakistan'a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki manevi bağları güçlendirdiğine dikkati çekti.

Türkistan'ın yeni iş ve idari merkezinde yer alan Adnan Menderes Sokağı'nda sosyal ve kültürel tesisler, okul ve park bulunuyor.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucu "demokrasi şehidi" olarak Türk tarihine geçen Adnan Menderes, Türkiye Kazakları için saygın bir devlet önderi olarak biliniyor. Menderes'in 1952'deki kararının ardından Kazakların Pakistan üzerinden Türkiye'ye 4 yıllık göçü başlamıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, geçen yüzyılın ortalarında kaderin cilvesi ile büyük zorluklar atlatarak Anadolu topraklarına gelen binlerce Kazak ailesine kucağını açan Adnan Menderes'i saygı ve minnetle anmıştı.

Etiketler : adnan menderes türkistan kazakistan
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