Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlemler ve Araştırma Merkezi (SOME) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 19.02'de kaydedildi.
5,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin güneyindeki Almatı şehrinin 628 kilometre batısında meydana geldi.
Deprem güneydeki Çimkent ve Taraz kentlerinde de hissedildi.
- Arap Birliği'nden Türkiye ve Suriye'ye taziye
- Japonya, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni Türkiye'ye gönderiyor
- KKTC'nin askeri ve sivil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti
- Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Biden, Türkiye'deki can kayıpları için üzüntüsünü bildirdi
- Depremlerde hayatını kaybedenler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı