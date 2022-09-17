VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Alanyaspor
Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu
Küresel piyasalarda gelecek hafta gözler merkez bankalarına çevrildi
İstanbul'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz
Yeni nesile eskiyi anlatan sergi
56 yıldır süren gelenek: Başarılı öğrencilere para ödülü
Türk aileye Koreli damat
TikTok yeni formatı ‘Now'u duyurdu: Yaş sınırlaması gelecek
Sosyal konut projesinde yeni dönem
Bakan Soylu'dan 'Demokrasi' vurgusu!
Aykut Burus: Saç tasarımı kişiye özel olmalı
‘Altılı masa dağılır” depremi! Kimse masaya aday dayatmasın
"Türkiye ile yola devam edeceğiz!"
Türkiye'nin hakkını teslim etti! Direktör Guehenno: Etkili bir ülke
ŞİÖ Zirvesi'ne damga vuran iki an
Dijital dönüş
‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı
Romantik evlilik teklifi
Aydın'ın Ben'i
Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik
Sevgi hiçbir zaman tükenmez
‘Dilenci' sözüne dava açtı
Eşsiz tercih
17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37:00

Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu

ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'ın isminin resmen Astana olarak değiştirilmesini içeren kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Anayasa'nın bazı maddelerine yapılacak değişiklikleri öngören kanunu onayladı.

Söz konusu kanun kapsamında imzalanan kararname ile ülkenin başkentinin ismi yeniden Astana oldu.

Ayrıca, cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı ve tek dönemle sınırlandırıldı.

Böylece dün Parlamento'da onaylanan yasa tasarısı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.

BAŞKENTİN YENİDEN ASTANA OLMA SÜRECİ

Daha önce Kazakistan Meclisi'nde "Yeni Kazakistan" grubu milletvekilleri, halkın başkentin yeni adını (Nur Sultan) kabullenemediğini belirterek şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisini getirmişti.

Meclis ve Senato Başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını bildirmişlerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay da milletvekillerinin bu önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla Anayasa'nın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edildiğini açıklamıştı.

Jeldibay, "Cumhurbaşkanı (Tokayev), Kazakistan'ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev'in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tokayev, 12 Eylül'de Anayasa Konseyi'ne başvurarak milletvekillerinin söz konusu önerisinin Anayasa'ya uygunluğunu teyit etmiş ve olumlu cevap almıştı.

BAŞKENTE NEDEN NUR SULTAN İSMİ VERİLDİ?

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, bir gün sonra da söz konusu dönemde Senato Başkanı koltuğunda oturan Kasım Cömert Tokayev de Anayasa gereği Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.

Görevi devraldıktan sonra Parlamento'da ilk halka sesleniş konuşmasını yapan Tokayev, başkent Astana'nın inşası ve gelişmesinde öncü rol üstlenen Nazarbayev'in ismini şehre verilmesini önermişti.

Bu öneri ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen 23 Mart 2019'da Parlamento'da oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi "Nur Sultan" olmuştu.

Etiketler : kazakistan başkent astana
'O Kız' heyecanı

'O Kız' heyecanı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Aşka geldiler

Aşka geldiler
Yıldız'lı enerji

Yıldız'lı enerji
Flamenkodan türkülere

Flamenkodan türkülere
Çocuklarla ‘Memleketim'

Çocuklarla ‘Memleketim'
Birbirimize zaman ayıramadık

Birbirimize zaman ayıramadık
Gerçek hayatta gözyaşı dökemem

Gerçek hayatta gözyaşı dökemem
Ekimde düğün var

Ekimde düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes