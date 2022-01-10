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10 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00

Kazakistan'daki sokak olaylarına karışan şahıs itiraf etti: Protestolara katılmak için 200 dolar aldım

Kaynak: star.com.tr

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Kazakistan'daki sokak olaylarına karıştığı için başkent Almatı'da gözaltına alınan bir şahıs, kimliği belirsiz kişilerin protestolara katılması için kendisine 200 dolardan fazla bir para verdiğini itiraf etti.

Kazakistan'da yerel bir yayın kuruluşu olan Khabar 24'e konuşan şahıs, "Bazı yabancılar beni telefonla aradı ve 90 bin tenge (200 doların üzerinde) karşılığında protestolara katılmamı teklif ettiler. Kırgızistan'da işsiz olduğum için kabul ettim" dedi

Kimliği belirsiz kişilerin kendisine bir bilet aldığını ve kalması için bir yer tutacak kadar para ödediğini belirten şahsa göre, tutulan evde onunla birlikte Özbekistan ve Tacikistan'dan yaklaşık on kişi daha yaşıyordu.

CAZ MÜZİSYENİ VİKRAM ROZAKHUNOV

Kırgızistan Yüksek Teknoloji Parkı'nın kurucusu Aziz Abakirov'a göre, Kazakistan'daki protestolara katıldığı şüphesiyle gözaltına alınan Kırgız vatandaşı, caz müzisyeni Vikram Rozakhunov.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı da, müzisyenin Kazakistan'da gözaltında kalacağını açıklarken, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkanı bu kişinin terörist olmadığını söyledi.

ORGANİZATÖRLER DIŞARIDA

Daha önce, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergei Lebedev, Kazakistan'daki protestoların ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmak için önceden hazırlandığını ve organizatörlerinin dışardan olduğunu ifade etmişti.

Lebedev, "Bugün, yıkıcı unsurların, haydutların ülkeyi istikrarsızlaştırmak için kitlesel protestolara önceden hazırlandıkları ve dışarıdan destek aldıkları açıktır. Bu günlerde BDT'deki sözde 'renkli devrimler' ve ayaklanmaların bu provokatörleri ve sponsorları, Kazakistan şehirlerindeki suç eylemlerinde lider rollerini yapmacık bir gururla ilan ediyorlar." dedi.

TOKAYEV: PLANLANMIŞ OLAYLAR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların arkasında dikkatli bir şekilde planlı bir grup, mali motivasyonlu komplocular olduğunu belirtti.

Tokayev, suç işleyenlere karlı kararlı eylemlerde bulunma sözü verdi.

Kazakistan'da durum güvenlik güçlerinin kontrolü altına alındı. Şu ana kadar gözaltı sayısının 8 bine yaklaştığı bildiriliyor.

Etiketler : Kazakistan 200 DOLAR İTİRAF DARBE Tokayev
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