  • BIST
    1427.73
  • Dolar
    8,2751
  • Euro
    9,9990
  • Altın
    482,8030
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya, Kovid-19 aşılarındaki mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, müzakerelere yeşil ışık
Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
Bakan Çavuşoğlu: Pozitif bir atmosferde görüşmeler yapıldı
Vaka ve vefat sayısında düşüş yaşandı!
ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor
Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı
Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden sanığın dosyası bilirkişiye gönderildi
Merkel: Sanayileşmiş ülkeler iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
TOGG'dan çarpıcı açıklama: İtibar etmeyin
Sinemaya dönüş ÖYKÜSÜ
Kurtlardan bıkıp köpek sahiplendiler
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı
Sessizlik neyin işareti?
Yaz dizisinde buluştular
Gölün ortasında koronasız hayat
Milyonluk tesbih koleksiyonu
Almanya'dan yola çıktılar Türkiye'de tanıştılar
Maniler Davulcu Abla'dan
Yeni iPhone 13 için büyük sızıntı: Pro Max'in maketi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'na zor Deniz Gezmiş sorusu: Neden astınız?
Tam kapanma uzatılacak mı? Flaş açıklama...
06 Mayıs 2021 Perşembe 20:52:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 20:52:00

Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor

ABONE OL

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda düzenleniyor.

Kazakistan Ulusal Sınavlar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 120 bini aşkın öğrenci adayı için üniversiteye giriş sınavı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversiteye giriş sınavının elektronik ortamda yapıldığı ülkede, öğrenci adayları ilk kez sınav sorularını geleneksel kağıt üzerinden değil bilgisayardan cevaplandıracak.

Ulusal Sınavlar Merkezi Başkanı Didar Smagulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci adaylarının yeni sisteme alışması için mart ayında deneme sınavlarının yapıldığını belirtti.

Smagulov, bu yıl salgın dolayısıyla sınava girecek öğrenci adayları için bir dizi avantaj sağlandığını ifade ederek, "Salgın öncesi 1 ayda tamamlanan sınav 3 ay boyunca devam edecek. Bu süre zarfında öğrenci adayının kendisine uygun tarihi ve saati seçerek iki kez sınava girme hakkı olacak. Ayrıca sınav sonuçlarını hemen öğrenebilecekler ve 30 dakika içinde şüphelendikleri soruyu itiraz komisyonuna sunabilecekler." dedi.

Ülkede ilk gün 8 bin öğrenci adayının sınava girdiği bildirildi.

Etiketler : Kazakistan Kovid-19 üniversiteye giriş sınavı
Hâlâ setin abisi

Hâlâ setin abisi
8 yaşındaki sesi duygulandırdı

8 yaşındaki sesi duygulandırdı
Pandemide sürekli öğrendi

Pandemide sürekli öğrendi
Bir sene geçti yine aynı!

Bir sene geçti yine aynı!
İki ay sonra ayrılık

İki ay sonra ayrılık
Nikah varsa para yok

Nikah varsa para yok
Oyunculuk için konservatuar şart değil

Oyunculuk için konservatuar şart değil
Fotoşopu abarttı!

Fotoşopu abarttı!
İŞte küçük Dİlan

İŞte küçük Dİlan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER