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27 Mart 2024 Çarşamba 20:47:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 20:47:00

Kazakistan'da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı

Kaynak: AA

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Kazakistan'ın Aktöbe bölgesinde meydana gelen tren kazasında 8 vagon raydan çıktı.

Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı.

Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.

Etiketler : Kazakistan Aktöbe Tren kazası
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