Kazakistan'da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı
Kaynak: AA
Kazakistan'ın Aktöbe bölgesinde meydana gelen tren kazasında 8 vagon raydan çıktı.
Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı.
Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi.
Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.
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