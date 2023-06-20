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20 Haziran 2023 Salı 09:53:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 09:53:00

Kazakistan'da Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı

Kaynak: AA

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Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran arasında oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Kazakistan'ın başkentinde 20. kez bir araya geldi.

Görüşmeler, Astana'da bir otelde TSİ ile 07.00'de garantör ülkeler arasındaki ikili teknik toplantılarla başladı.

Türk heyeti, Kazakistan'ın başkentinde 20. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

İki gün sürecek toplantılarda taraflar, Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimini ve sahadaki son gelişmeleri müzakere ediyor.

Bunun yanı sıra Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da toplantıda masaya yatırılıyor.

Bugün ise Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakan yardımcıları ile Suriye yönetimi arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "Yol Haritası" üzerinde dörtlü istişare toplantısının yapılması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bogdanov, bu kez Astana görüşmeleri kapsamındaki en önemli toplantının Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik 4'lü toplantı olduğunu bildirdi.

Bunun için bugün Rusya, Türkiye, İran ve Suriye yönetimi heyetlerinin bir araya geleceğini belirten Bogdanov, "Biz şu anda Şam ile Ankara ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgileniyoruz. Bu çok önemli bir süreç. Aradan geçen 12 yılda pek çok sorun birikti. 10 Mayıs'ta Moskova'da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Şimdi de bu sürecin 'Yol Haritası' üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : kazakistan astana görüşmeleri suriye türkiye rusya iran
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