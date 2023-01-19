VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
19 Ocak 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 16:45:00

Kazakistan'da Meclis feshedildi, 19 Mart'ta erken seçim yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis'in feshedilmesi ve 19 Mart'ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tokayev'in, Meclis'in feshedilmesi ve 19 Mart'ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Tokayev, Haziran 2022'de gerçekleştirilen anayasa referandumuyla Kazakistan'da daha adil ve rekabetçi bir yönetim sistemine geçiş sürecinin başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bundan sonra Meclis seçiminde karma sisteminin uygulanacağını belirterek, "Meclis ve yerel meclislerin oluşumuna yönelik bu yeni model, seçmenlerin çıkarlarını hem ulusal hem de bölgesel düzeyde tam olarak koruyacak ve temsili iktidar organlarında geniş bir görüş yelpazesi sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa referandumu kapsamında yeni siyasi partilerin kuruluşuna ilişkin sürecin kolaylaştırıldığını da kaydeden Tokayev, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni siyasi partilerin kaydı için gerekli imza sayısı 20 binden 5 bine indi. Partilerin minimum bölge temsilciliği sayısı ise 600 kişiden 200 kişiye düşürüldü. Bu ve diğer sistematik önlemlerin bir sonucu olarak ülkemizde uzun zamandan sonra ilk kez birçok yeni siyasi parti tescil edilmiştir."

Tokayev, siyasi partilerin Meclis'e girme barajının yüzde 7'den yüzde 5'e düşürüldüğünü hatırlatarak, tüm bu kurumsal değişimlerin, siyasi rekabeti yoğunlaştıracağını ve yeni siyasetçilerin önünü açacağını belirtti.

Etiketler : kazakistan meclis kasım cömert tokayev erken seçim
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı

Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Sahne uğuru

Sahne uğuru
Evlilik maneviyat sağlıyor

Evlilik maneviyat sağlıyor
Ödül bahane İspanya şahane

Ödül bahane İspanya şahane
Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi

Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX