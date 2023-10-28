Kazakistan'da maden yangını: En az 11 kişi öldü
Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da bir kömür madeninde yangın çıktı. Yangında en az 11 kişi öldü.
Kazakistan'ın Karağandı şehrinde bulunan madende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında en az 11 madencinin öldüğünü, yaralanan 18 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yangın sırasında 252 işçinin madende bulunduğu, 205 işçinin yüzeye çıkartıldığı açıklandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, madeni işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
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