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28 Ekim 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 09:45:00

Kazakistan'da maden yangını: En az 11 kişi öldü

Kaynak: TRT Haber

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Kazakistan'da bir kömür madeninde yangın çıktı. Yangında en az 11 kişi öldü.

Kazakistan'ın Karağandı şehrinde bulunan madende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 11 madencinin öldüğünü, yaralanan 18 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangın sırasında 252 işçinin madende bulunduğu, 205 işçinin yüzeye çıkartıldığı açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, madeni işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Etiketler : kazakistan maden yangın
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