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02 Kasım 2023 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 20:32:00

Kazakistan'da ilk kez Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması düzenlendi

Kaynak: AA

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Kazakistan'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması sona erdi. Yarışmaya Fas'ı temsilen katılan İlyas Hajri birinci oldu. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen Turpal Ali Sadıkov ikinci olurken Libyalı Malek Abdulla Albadin ile Cezayirli Sagd Salim ise üçüncülüğü paylaştı.

Kazakistan'da 1. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması düzenlendi.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi tarafından başkent Astana'da bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.

Orta Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen Astana Merkez Camisi'nde yapılan yarışmaya Kazakistan, Türkiye, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 27 hafız katıldı.

18 ila 30 yaşlarındaki genç hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu yarışmada, çeşitli ülkelerden gelen tecrübeli hafızlar jüri olarak görev yaptı.

Kur'an-ı Kerim'in değerlerini dünyaya yayma ve Müslümanların kutsal kitabına saygı gösterme kültürünün oluşturulmasının amaçlandığı yarışma, iki gün sürdü.

Yarışmaya Fas'ı temsilen katılan İlyas Hajri birinci oldu. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen Turpal Ali Sadıkov ikinci olurken Libyalı Malek Abdulla Albadin ile Cezayirli Sagd Salim ise üçüncülüğü paylaştı.

Mısır'ı temsil eden Abdurahman Faraj Baragi dördüncü, Malezyalı Muhammed Adib Ahmet Razani de beşinci oldu.

Yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncülere 7 bin, dördüncüsüne 5 bin ve beşinciye de 3 bin dolar ödül verildi.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Taganulı kazananlara ödüllerini takdim etti.

Taganulı, burada yaptığı konuşmada, bu iki günde Kur'an-ı Kerim'in değerini bir daha derinden anladıklarını ve anlattıklarını söyledi.

Özellikle yeni nesle Kur'an-ı Kerim'i doğru anlatma konusunda genç hafızlara büyük görev düştüğüne işaret eden Taganulı, birçok ülkeden hafızların katıldığı yarışmanın aynı zamanda kendi aralarında tecrübe paylaşımı açısından da verimli olduğunu bildirdi.

Yarışmaya Kazakistan'dan katılan hafız Alibek Jaliyev, AA muhabirine, 2 sene önce ülkesinde düzenlenen hafızlar yarışmasında birinci olduğunu söyledi.

Daha sonra çeşitli yarışmalara katılarak kendini geliştirdiğini belirten Jaliyev, "Şimdi de ülkemizde ilk defa düzenlenen Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'na katıldığım için çok mutluyum." dedi.

İki günde diğer ülkelerden gelen hafızlarla kaynaştıklarını anlatan Jaliyev, "Benim için bu çok büyük bir tecrübe paylaşımı fırsatı oldu diyebilirim. Özellikle Arapça ve Kur'an-ı Kerim okuma konusunda birbirimizden çok şey öğrendik." diye konuştu.

Jaliyev, yarışmanın genç hafızlara da büyük motivasyon sağladığını söyledi.

Etiketler : Kazakistan Kuran Yarışması Kazakistan Kuran
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