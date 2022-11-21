21 Kasım 2022 Pazartesi 09:09:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 09:09:00
Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı
Kaynak: AA
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Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı
Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.
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