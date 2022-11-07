VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD-Suudi geriliminin kökenleri
Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi Özbek Irmatov
İspanya'da demir yolları işçileri grevde
ABD'li üst düzey heyet İstanbul'da!
'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar çekildi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2023'ün ilk aylarında açacağız
Eti Alüminyum'un projesi AB Ufuk 2020 tarafından desteklenecek
Dubai'de Burc Halife yakınındaki 35 katlı binada yangın
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı
Fransa Hükümet Sözcüsü Veran, 'mavi tik' için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı
Kara kıtaya Türk damgası!
Türkiye'ye geliyor! Ziyaret öncesi çarpıcı uyarı: Sizin için tarihi fırsat
Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı
Gözler son kez gökyüzüne çevriliyor
"Bir anda ‘Muhafazakar devrimci' haline geldik"
Türkiye Müteahhitler Birliğinden kentsel dönüşüm çağrısı
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2021 rakamı yakalandı
Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor
"İstanbul'da İstanbul" fotoğraf sergisi sanatseverleri bekliyor
07 Kasım 2022 Pazartesi 12:57:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 12:57:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, son dönemde siber saldırıların arttığını belirterek, “Kutsal bildiğimiz bağımsızlığımızı ve ulusal çıkarlarımızı sadece diplomasi yardımıyla değil, daha sert pozisyonlarla savunmaya hazırız.” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneybatısındaki Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bölge halkıyla bir araya gelen Tokayev, yaptığı konuşmada, en son Aktau'da 2018'de gerçekleştirilen zirvede Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne kavuşmasıyla ülkenin sınır sorunlarının sona erdiğini söyledi.

Tokayev, şu anda Kazakistan'ın tüm devlet sınırlarının yasal olarak belirlendiğini kaydederek, "Eski Sovyet ülkelerinin çoğunda halen (bu konuda) çeşitli anlaşmazlıklar var. En yakın komşularımızın sınırlarında bile savaş ve silahlı çatışmalar yaşanıyor." diye konuştu.

Seçim sürecine giren ülkesinde son aylarda devletin bilgi sistemlerine saldırıların sıklaştığına işaret eden Tokayev, "Dezenformasyonun yayılmasının önünü keseceğiz. Bunu daha önce de söylemiştim. Kutsal bildiğimiz bağımsızlığımızı ve ulusal çıkarlarımızı sadece diplomasi yardımıyla değil, daha sert pozisyonlarla savunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Tokayev, devletin istikrar ve güvenliği üzerinde dış politikadaki gündem kadar iç durumun da büyük etkisinin olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve yurt dışında fitne ve düşmanlık ekenler olduğu müddetçe gafil olamayız." dedi.

Etiketler : Kasım Cömert Tokayev Dezenformasyon Kazakistan Mangistau eyaleti
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
‘Hepimiz arkadaşız'

‘Hepimiz arkadaşız'
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Michelin buluşma

Michelin buluşma
Direnle sahneye çıktım

Direnle sahneye çıktım
İşte Ela bebek

İşte Ela bebek
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX