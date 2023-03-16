"Deprem yardımlarında Türk devletleri mükemmel dayanışma örneği gösterdi"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teşkilatımızın (TDT) uluslararası seviyede hak ettiği yeri alması çok önemli." dedi.