Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev: Deprem yardımlarında Türk devletleri mükemmel dayanışma örneği gösterdi
Kaynak: AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, deprem yardımlarında Türk devletlerinin mükemmel bir birlik ve dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teşkilatımızın (TDT) uluslararası seviyede hak ettiği yeri alması çok önemli." dedi.
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